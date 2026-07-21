Banken fragen 4,705 Milliarden Euro mehr EZB-Liquidität nach

21.07.26 14:40 Uhr

DOW JONES--Die Nachfrage der Banken des Euroraums nach Liquidität der Europäischen Zentralbank (EZB) hat beim einwöchigen Hauptrefinanzierungsgeschäft zugenommen. Wie die EZB mitteilte, wurden 17,36 Milliarden Euro nach 12,655 Milliarden in der Vorwoche zum Festzinssatz von 2,4 Prozent zugeteilt. Die Gebote von 76 (Vorwoche: 69) Instituten wurden voll bedient. Die Banken des Euroraums besorgten sich damit 4,705 Milliarden Euro mehr EZB-Liquidität. Das neue Geschäft wird am 22. Juli valutiert und ist am 29. Juli fällig.

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July 21, 2026 08:40 ET (12:40 GMT)