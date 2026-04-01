Banken fragen 5,189 Milliarden Euro mehr EZB-Liquidität nach

DOW JONES--Die Nachfrage der Banken des Euroraums nach Liquidität der Europäischen Zentralbank (EZB) hat beim einwöchigen Hauptrefinanzierungsgeschäft zugenommen. Wie die EZB mitteilte, wurden 19,676 Milliarden Euro nach 14,487 Milliarden in der Vorwoche zum Festzinssatz von 2,15 Prozent zugeteilt. Die Gebote von 72 (Vorwoche: 83) Instituten wurden voll bedient. Die Banken des Euroraums besorgten sich damit 5,189 Milliarden Euro mehr EZB-Liquidität. Das neue Geschäft wird am 29. April valutiert und ist am 6. Mai fällig.

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April 28, 2026 05:33 ET (09:33 GMT)