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Banken fragen 6,255 Milliarden Euro mehr EZB-Liquidität nach

24.03.26 11:43 Uhr

DOW JONES--Die Nachfrage der Banken des Euroraums nach Liquidität der Europäischen Zentralbank (EZB) hat beim einwöchigen Hauptrefinanzierungsgeschäft zugenommen. Wie die EZB mitteilte, wurden 17,058 Milliarden Euro nach 10,803 Milliarden in der Vorwoche zum Festzinssatz von 2,15 Prozent zugeteilt. Die Gebote von 70 (Vorwoche: 54) Instituten wurden voll bedient. Die Banken des Euroraums besorgten sich damit 6,255 Milliarden Euro mehr EZB-Liquidität. Das neue Geschäft wird am 25. März valutiert und ist am 1. April fällig.

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Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/apo/uxd

(END) Dow Jones Newswires

March 24, 2026 06:44 ET (10:44 GMT)