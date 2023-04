Banken rechnen mit geringerer Kreditvergabe und höheren Kosten - Studie

FRANKFURT (Dow Jones)--Banken in Deutschland rechnen mit spürbaren Auswirkungen der schwierigen Konjunkturlage und hohen Energiepreise auf die Kreditvergabe. Laut der Kreditmarktstudie 2023 der Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft EY bezeichnen 59 Prozent der 120 befragten Bankmanager die Wirtschaftslage in Deutschland als schlecht, und nur 4 Prozent als gut oder sehr gut. Wegen der schwierigen wirtschaftlichen Rahmenbedingung halten 86 Prozent der Befragten Kreditausfälle für wahrscheinlich. Die hohen Energiepreise werden nach Einschätzung von 67 Prozent der Befragten zu Kreditausfällen führen.

Vor diesem Hintergrund gehe der Anteil der Banken, die mehr Kredite vergeben wollen, im Vergleich zum Vorjahr deutlich auf 14 von 61 Prozent zurück. Aktuell planen laut der EY-Kreditmarktstudie 67 Prozent der Banken, ihre Kreditvergabe zurückzufahren. Daher würden auf Unternehmen und Verbraucher höhere Anforderungen an Dokumentation und Sicherheiten, steigende Kosten und häufigere Ablehnungen von Kreditanträgen zukommen.

"Die hohe Inflation und die stark gestiegenen Lebenshaltungskosten lassen den finanziellen Spielraum vieler privater Kreditnehmer stark schrumpfen", erläuterte Christoph Roessle, Partner Strategie- und Transaktionsberatung Finanzdienstleistungen bei EY. "Daher sind die Banken dazu übergegangen, höhere Pauschalen für Lebenshaltungskosten bei der Kreditprüfung zugrunde zu legen. Insgesamt wurden die Kreditrichtlinien mit Blick auf die wachsenden Kreditrisiken deutlich restriktiver gestaltet. Das Ergebnis dieser Entwicklung sehen wir bereits auf dem Immobilienmarkt: Der Traum vom Eigenheim rückt für viele Menschen in Deutschland in immer weitere Ferne. Nicht nur weil die Zinsen stark steigen, sondern auch weil höhere Anforderungen an die Finanzsituation der Kreditnehmer gestellt werden."

Diese Entwicklung dürfte in den kommenden Monaten weiter anhalten und dafür sorgen, dass immer mehr Unternehmen und Verbraucher schwerer an Finanzierungen gelangen werden.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/brb/sha

(END) Dow Jones Newswires

April 11, 2023 04:24 ET (08:24 GMT)