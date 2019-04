Banken-Tarifverhandlungen auf Mai vertagt

FRANKFURT/BERLIN (dpa-AFX) - Die Tarifverhandlungen für die 200 000 Beschäftigten privater und öffentlicher Banken sind vertagt worden. Die Gewerkschaft Verdi und die Banken-Arbeitgeber wollen sich nach gleichlautenden Mitteilungen vom Donnerstagabend am 20. Mai zu einer vierten Verhandlungsrunde treffen. Verdi will ein Lohnplus von sechs Prozent durchsetzen - aus Sicht der Arbeitgeber viel zu viel. Die Gewerkschaft kündigte die Fortsetzung von Warnstreiks an.

Die Geldhäuser stehen unter Druck wegen niedriger Zinsen, stärkerer Regulierung und der Konkurrenz neuer Online-Banken. Die Gewerkschaft entgegnet, die Arbeitsbelastung sei stark gestiegen. Sie verlangt auch sechs bezahlte "Gesundheits- und Entlastungstage" pro Jahr und einen verbindlichen Anspruch auf Weiterbildung./bf/DP/he