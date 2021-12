Banken-Tarifverhandlungen werden am 17. Januar fortgesetzt

BERLIN (Dow Jones)--Die Tarifparteien im privaten Bankgewerbe wollen ihre Tarifverhandlungen am 17. Januar 2022 fortsetzen. Das gab der Arbeitgeberverband des privaten Bankgewerbes (AGV Banken) in Berlin bekannt. Der AGV Banken hatte nach eigenen Angaben mit der Gewerkschaft Verdi zuletzt am 24. September zum 3. Termin verhandelt, mit dem Deutschen Bankangestellten-Verband (DBV) zuletzt am 13. Oktober zum 4. Termin. Als Verhandlungsort für den Termin im Januar sei Wiesbaden vorgesehen.

