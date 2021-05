Banken und Sparkassen führen Online-Bezahlverfahren zusammen

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Die deutschen Banken und Sparkassen verzahnen ihre Online-Bezahlverfahren und führen Paydirekt, Giropay und Kwitt unter der Marke Giropay nun schrittweise zusammen. Das gab der Dachverband Deutsche Kreditwirtschaft (DK) bekannt. Damit gehe die deutsche Kreditwirtschaft "einen ersten wichtigen Schritt hin zu einer einheitlichen Payment-Marke", hob die DK hervor. Das Girokonto rücke in Zukunft noch stärker in den Mittelpunkt des Bezahlens - im E-Commerce und für das Versenden und Anfordern von Geld per P2P-Funktion.

"Durch die Zusammenführung unserer Online-Bezahlverfahren wird das Girokonto als das Ankerprodukt für Zahlungen im Alltag weiter gestärkt", sagte Joachim Schmalzl, Geschäftsführendes Vorstandsmitglied des Deutschen Sparkassen- und Giroverbandes (DSHV), der in diesem Jahr Federführer der DK ist. "Wir werden die Vorteile der Online-Bezahlverfahren sukzessive vereinen." Händler und Nutzer profitierten von einer leistungsfähigen und effizienten Zahlungslösung mit hoher Akzeptanz im deutschen Markt, Verbraucher von erweiterten Zahlungsmöglichkeiten und einer größeren Anzahl von Händlern, bei denen sie mit ihren Online-Banking-Zugangsdaten bezahlen könnten.

In einer mehrmonatigen Übergangsphase sollen die Nutzer laut den Angaben an die neue Marke herangeführt werden. Beginnend ab dem 10. Mai stellen Banken und Sparkassen demnach auf die neue Marke um. Ab dem 12. Mai kann bei Paydirekt-Händlern mit beiden Verfahren gezahlt werden. Gezahlt wird dann entweder mit Benutzername und Passwort, via PIN oder biometrischen Verfahren oder mit Online-Banking-Zugangsdaten. Ermöglicht werde das durch einen kombinierten Checkout-Prozess.

Zum Start der Übergangsphase stellen die Sparkassen-Finanzgruppe und die genossenschaftliche Finanzgruppe der Volksbanken und Raiffeisenbanken laut den Angaben zudem das P2P-Verfahren Kwitt auf "Giropay Geld-Senden" um. Die P2P-Funktion werde in den nächsten Monaten von weiteren Banken eingeführt. Im Auftrag der deutschen Kreditwirtschaft übernehme die Paydirekt GmbH die operative Umsetzung. Bereits Ende des vergangenen Jahres habe das Unternehmen mit dem Erwerb von Giropay hierfür die entsprechende Voraussetzung geschaffen.

Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.com

DJG/ank/jhe

(END) Dow Jones Newswires

May 10, 2021 05:46 ET (09:46 GMT)