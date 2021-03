Banken: Wirtschaft gewinnt ab Frühsommer deutlich an Fahrt

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Die privaten Banken Deutschlands erwarten ab dem Frühjahr eine deutliche Konjunkturbeschleunigung. Für das gesamte Jahr 2021 erwarten ihre Chefökonomen ein Wirtschaftswachstum von 3,8 Prozent, und für das kommende Jahr stellen sie ein Plus von rund 4 Prozent in Aussicht, teilte der Bundesverband deutscher Banken in Berlin mit. 2022 könnte die Wirtschaft so ihr Vorkrisenniveau wieder erreichen.

Durch die hohen Infektionszahlen und den anhaltenden Lockdown werde die Wirtschaftsleistung zu Beginn dieses Jahres allerdings schrumpfen. So rechneten die Chefvolkswirte der privaten Banken in ihrer Frühjahrsprognose für das erste Quartal 2021 mit einem Rückgang des Wirtschaftswachstums von etwa 1,0 bis 1,5 Prozent. Gleichwohl blieben die Banken zuversichtlich, dass die Konjunktur im zweiten Quartal wieder Fahrt aufnimmt. "Die Wachstumsdelle zum Jahresstart wird umso besser verkraftbar sein, je schneller die Politik die lähmenden Unsicherheiten in den Griff bekommt", sagte der Hauptgeschäftsführer des Bankenverbandes, Christian Ossig.

Der Zuwachs im nächsten Jahr dürfte laut der Prognose deutlich vom Schwung aus dem laufenden Jahr profitieren. Stärkste Stützen des Wachstums werden demnach der Export und der private Konsum sein: Während Unternehmen kräftig Rückenwind vom wiederbelebten Welthandel bekämen, würden viele Menschen ihr pandemiebedingtes "Zwangssparen" beenden und wieder mehr konsumieren. "Wir rechnen beim Verbrauch der privaten Haushalte mit einem Plus von 3,5 Prozent, das wäre mit Abstand das stärkste Plus beim privaten Konsum in Deutschland seit der Wiedervereinigung", so Ossig.

Ganz wesentlich dafür sei allerdings, dass es gelinge, das Infektionsgeschehen unter Kontrolle zu halten. "Für die Zeit nach den gravierenden Corona-Einschränkungen sollte die Wirtschaftspolitik jetzt die Weichen stellen, um raus aus dem Krisenmodus und rein in einen Neustart zu kommen", forderte er. Deutschland brauche einen deutlichen Innovationsschub und mehr Investitionen in eine nachhaltige und digitale Zukunft. Die Banken benötigten zur Finanzierung aber "Handlungsspielräume". Besonders belastend seien nach wie vor die Negativzinsen der Europäischen Zentralbank.