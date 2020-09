Banken wollen Schlüsselrolle beim Klimaschutz einnehmen

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Die privaten Banken in Deutschland haben sich in einem Positionspapier für mehr Nachhaltigkeit in der Wirtschaft und insbesondere für mehr Klimaschutz ausgesprochen. Nach einer aktuellen Umfrage unter den Mitgliedsbanken des Bundesverbandes deutscher Banken rechnen 89 Prozent mit spürbaren oder sogar gravierenden Folgen des Klimawandels für die Finanzbranche in den nächsten zehn Jahren, wie der Bankenverband bekanntgab. "Die Banken stehen bereit, eine Schlüsselrolle beim Klimaschutz einzunehmen", sagte Hauptgeschäftsführer Christian Ossig.

"Mehr Klimaschutz geht nur mit den Banken, denn sie müssen den Weg zu einer klimafreundlichen Wirtschaft und Gesellschaft finanzieren." Politik und Finanzwirtschaft sollten hier entschlossen an einem Strang ziehen. Die privaten Banken unterstützten die Sustainable-Finance-Strategie der Europäischen Union seit Beginn an, betonte er. Nach der Umfrage des Verbandes nutzten bereits mehr als die Hälfte der beteiligten Banken nachhaltigkeitsbezogene freiwillige Standards, wie etwa die "Principles für Responsible Banking" der Vereinten Nationen.

"Wir müssen beim Megathema Klimaschutz deutlich an Geschwindigkeit zulegen und alle Möglichkeiten nutzen", mahnte Ossig. Die Aufgaben aus der Sustainable-Finance-Agenda seien immens. Für die Banken lägen die größten Herausforderungen, aber auch viele Chancen in der Analyse der Kredit- und Anlageportfolien sowie im Risikomanagement. "Die privaten Banken wollen und werden ihren Teil als Finanzierer einer klimafreundlicheren Wirtschaft beitragen", sagte Ossig. Jedoch gehe es nicht ohne ohne die passende Politik. Ein "grünes" Kredit- und Kapitalangebot allein reiche nicht. "Es braucht die entsprechende Nachfrage und den passenden gesetzlichen Rahmen", betonte Ossig.

Daher sollte der Gesetzgeber das klare politische Signal senden, dass nachhaltige Finanzierungen im Fokus stehen, und dazu zum Beispiel Eigenkapitalanforderungen pauschal senken. Für die Neuausrichtung ihrer Portfolien brauchten die Banken verlässliche, vergleichbare und aussagekräftige Daten aus der Wirtschaft, doch diese stünden in großen Teilen noch nicht zur Verfügung. Man solle mit standardisierten Kennzahlen anfangen, die auf EU-Ebene über ein zentrales Datenregister zur Verfügung gestellt würden, schlug der Bankenverband vor.

