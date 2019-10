Bankenaufseher veröffentlichen Ergebnisse zu Liquiditäts-Stresstest

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wie lange halten Europas Banken durch, wenn Kunden in großem Stil Geld abziehen? Dieser Frage ist die Europäische Zentralbank (EZB) nachgegangen. Die Ergebnisse des speziellen Stresstests will die EZB-Bankenaufsicht am Montag (15.00 Uhr) in Frankfurt veröffentlichen. Dabei geht es um eine Gesamtschau. Wie einzelne Institute im Detail abgeschnitten haben, soll nicht mitgeteilt werden.

Die Bankenaufseher wollen wissen, wie sich die flüssigen Mittel der Institute in einem angenommenen Schockszenario entwickeln. Es geht um die Frage, wie viele Tage Banken "anhand der verfügbaren Zahlungsmittel und Sicherheiten ohne Zugang zu den Refinanzierungsmärkten ihre Geschäftstätigkeit aufrechterhalten" können. Die EZB mit Sitz in Frankfurt überwacht seit November 2014 die größten Geldinstitute im Euroraum direkt. Derzeit sind es 114 Banken und Bankengruppen.

Die Untersuchung ist nicht mit dem umfassenden Stresstest des vergangenen Jahres zu vergleichen. Damals hatten Europas Bankenaufseher geprüft, wie gut 48 Großbanken für schwere Krisen gerüstet sind./mar/DP/he

Werbung