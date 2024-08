Bankenfachverband: Konsumkredit-Index stabilisiert sich

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Privatpersonen wollen in den nächsten zwölf Monaten in vergleichbarem Maß Kredite zur Anschaffung von Konsumgütern nutzen wie in den vergangenen zwölf Monaten. In seiner aktuellen Prognose kommt der Konsumkredit-Index des Bankenfachverbandes auf 102 Punkte und beschreibt damit eine stabile Kreditnachfrage, wie der Verband mitteilte, in dem die Kreditbanken organisiert sind. Der Marktforscher Ipsos habe hierfür 1.700 Verbraucherhaushalte befragt. "Das Verbrauchervertrauen kehrt allmählich zurück, und die Menschen wollen ihre Konsumanschaffungen wieder verstärkt finanzieren", sagte der Geschäftsführer des Verbandes, Jens Loa.

Im Vergleich zur Vorbefragung vom Januar und Februar dieses Jahres habe sich der aktuelle Index von 84 auf 102 Punkte erhöht. Er liege damit auf einem Vier-Jahres-Hoch. Die prognostizierten Trends zur Kreditnutzung fielen in den einzelnen Konsumgütergruppen unterschiedlich aus. Ein konstantes Finanzierungsniveau zeige der Index bei Möbeln und Küchen sowie bei Unterhaltungselektronik an. Mit einer rückläufigen Nutzung sei bei Krediten für Autos zu rechnen. Für die Anschaffung von Haushaltsgroßgeräten wollten Verbraucher künftig mehr Finanzierungen verwenden als zuvor.

