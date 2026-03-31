DAX24.195 -0,3%Est505.906 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto10,01 +5,2%Nas24.578 +1,3%Bitcoin67.388 +3,7%Euro1,1708 -0,3%Öl101,8 +2,8%Gold4.731 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Deutsche Telekom 555750 Rheinmetall 703000 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 Lufthansa 823212 NVIDIA 918422 Infineon 623100 Microsoft 870747 Allianz 840400 DroneShield A2DMAA NEL ASA A0B733 BioNTech (ADRs) A2PSR2 Amazon 906866 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Trump verlängert Waffenruhe: DAX beendet Handel mit leichten Verlusten -- US-Börsen höher -- DroneShield: Rekordquartal -- ITM Power, Rheinmetall, NEL, TUI, SAP, TMTG, Deutsche Telekom im Fokus
Top News
Stabilus etwas fester: Operativer Gewinn über den Erwartungen - Barmittelzufluss bricht ein Stabilus etwas fester: Operativer Gewinn über den Erwartungen - Barmittelzufluss bricht ein
Deutsche Rohstoff AG-Aktie springt an: Mehr Dividende und massive Prognose-Anhebung Deutsche Rohstoff AG-Aktie springt an: Mehr Dividende und massive Prognose-Anhebung
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Bankenregulierung

UBS-Aktie: Schweizer Bank lehnt vorgeschlagenes Regulierungspaket entschieden ab

22.04.26 20:07 Uhr
UBS-Aktie: Schweizer Bank lehnt vorgeschlagenes Regulierungspaket entschieden ab | finanzen.net

Die UBS stemmt sich weiterhin gegen die vorgeschlagene Verschärfung der Bankenregulierung.

Werte in diesem Artikel
Aktien
UBS
33,54 CHF 0,05 CHF 0,15%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das am Mittwoch vom Bundesrat verabschiedete Regulierungspaket lehnt sie entschieden ab. Dieses sei "extrem", weise keine internationale Abstimmung auf und ignoriere die Mehrheit der in der Vernehmlassung geäußerten Bedenken, schreibt die Großbank in einer Stellungnahme. "Sollten die vorgeschlagenen Maßnahmen angenommen werden, hätten sie weitreichende Folgen für die Schweizer Wirtschaft."

Die vom Bundesrat veröffentlichten Dokumente "enthalten Behauptungen, die wir für irreführend halten", schreibt die Bank weiter. Da man die Informationen aber gerade erst erhalten habe, würden derzeit alle Dokumente und Aussagen gründlich geprüft. Die UBS werde spätestens mit den Ergebnissen für das erste Quartal in einer Woche weitere Kommentare abgeben.

Erste Zahlen nennt die Bank aber bereits jetzt: Sie schätzt, dass die gesamten Auswirkungen auf das Kernkapital (CET1) der UBS AG rund 22 Milliarden US-Dollar betragen würden. Das würde de facto zu einer minimalen CET1-Kapitalquote auf dem Niveau der UBS Gruppe von hohen 18,4 Prozent führen. Das zusätzliche Kapital würde laut UBS zu dem zuvor kommunizierten zusätzlichen Kapital von etwa 15 Milliarden kommen, das die UBS infolge der Übernahme von Credit Suisse halten muss. Infolgedessen müsste UBS gemäß eigener Rechnung insgesamt rund 37 Milliarden Dollar zusätzliches Kernkapital halten.

Gemäß Bundesrats-Rechnung müsste die UBS dagegen wegen der neuen Vorschriften insgesamt rund 20 Milliarden an zusätzlichem harten Eigenkapital im Stammhaus aufbauen. Die effektive CET1-Kapitallücke würde laut dem Bundesrat dank der bereits heute guten Kapitalisierung der Großbank dabei gar nur rund 9 Milliarden Dollar betragen.

Die UBS habe den parlamentarischen Beratungsprozess im Zusammenhang mit der vorgeschlagenen Eigenmittelunterlegung ausländischer Töchter im Blick, betont sie weiter. Die Großbank werde dabei "weiterhin Fakten und Analysen beitragen, die fundierte Entscheidungen unterstützen". Parallel dazu werde die UBS weiterhin "geeignete Maßnahmen zum Schutz der Interessen seiner Aktionäre prüfen und die Auswirkungen auf Kunden und Mitarbeiter möglichst abmildern", heißt es in der Mitteilung.

ZÜRICH (dpa-AFX)

Bildquellen: Simon Zenger / Shutterstock.com, 360b / Shutterstock.com

Nachrichten zu UBS

DatumMeistgelesen

Analysen zu UBS

DatumRatingAnalyst
20.04.2026UBS Equal WeightBarclays Capital
09.04.2026UBS BuyDeutsche Bank AG
09.04.2026UBS OverweightJP Morgan Chase & Co.
07.04.2026UBS OutperformRBC Capital Markets
02.04.2026UBS NeutralGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
09.04.2026UBS BuyDeutsche Bank AG
09.04.2026UBS OverweightJP Morgan Chase & Co.
07.04.2026UBS OutperformRBC Capital Markets
09.03.2026UBS OutperformRBC Capital Markets
03.03.2026UBS OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
20.04.2026UBS Equal WeightBarclays Capital
02.04.2026UBS NeutralGoldman Sachs Group Inc.
06.02.2026UBS NeutralGoldman Sachs Group Inc.
30.04.2025UBS HoldJefferies & Company Inc.
09.04.2025UBS HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
17.03.2026UBS UnderweightBarclays Capital
10.03.2026UBS UnderweightBarclays Capital
06.02.2026UBS UnderweightBarclays Capital
04.02.2026UBS UnderweightBarclays Capital
12.01.2026UBS UnderweightBarclays Capital

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für UBS nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen