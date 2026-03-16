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BNP Paribas-Aktie: Vermögensverwaltung soll Gewinn bis 2030 nahezu verdoppeln

17.03.26 08:19 Uhr
BNP Paribas-Aktie: Synergien im Milliardenbereich sollen Profitabilität steigern | finanzen.net

BNP Paribas will den Vorsteuergewinn ihrer Vermögensverwaltungssparte bis 2030 nahezu verdoppeln.

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BNP Paribas S.A.
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Das sieht ein Plan vor, der auf der Übernahme von AXA Investment Managers aufbaut. Der in Paris ansässige Finanzkonzern teilte am Dienstag mit, dass er das verwaltete Vermögen jährlich um mehr als 5 Prozent steigern und ein durchschnittliches Wachstum der Einnahmen von etwa 4 Prozent erreichen wolle. Auf dieser Basis sollte sich der Vorsteuergewinn bis 2030 gegenüber den 820 Millionen Euro aus dem Jahr 2025 dann nahezu verdoppeln, wie es weiter heißt.

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Der Plan für die Vermögensverwaltung werde BNP Paribas dabei helfen, das für 2028 angestrebte Ziel einer Eigenkapitalrendite von 13 Prozent zu erreichen. Im Rahmen des Plans rechnet das Institut bis 2029 mit Umsatzsynergien in Höhe von 150 Millionen Euro und Kostensynergien von rund 400 Millionen Euro.

DJG/DJN/rio/mgo

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