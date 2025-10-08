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Bankenumbau

Nordea-Aktie wenig bewegt: Stellenabbau und Umbau kosten Millionen - Einsparungen ab 2028 geplant

17.03.26 10:19 Uhr
Nordea-Aktie kaum verändert: 1.500 Jobs betroffen - Bank treibt Umbau voran | finanzen.net

Der Konzern verbucht hohe Restrukturierungskosten, will langfristig jedoch Milliarden einsparen und profitabler wachsen.

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Die Nordea Bank wird für den Abbau von Stellen sowie die Modernisierung und Straffung von Prozessen und Infrastruktur im ersten Quartal Restrukturierungskosten in Höhe von 190 Millionen Euro verbuchen. Durch die geplanten Maßnahmen sollen die jährlichen Kosten ab dem Geschäftsjahr 2028 um mindestens 150 Millionen Euro sinken, wie die in Helsinki ansässige Bank mitteilte.

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Nordea strebt bis 2030 jährliche Einsparungen von mindestens 600 Millionen Euro brutto an. Ende 2025 hatte die Finanzgruppe eine neue Strategie vorgestellt. Mit Hilfe von Technologie, Daten und Künstlicher Intelligenz will sie profitabler werden und ein über dem Markt liegendes Wachstum erzielen.

"Durch die Umwandlung lokaler Kundenprozesse in nordische Wertschöpfungsketten sowie die Reduzierung, Vereinfachung und Modernisierung von Technologiesystemen und Infrastruktur wird Nordea seine Größe effektiver nutzen", hieß es am Dienstag.

Die Restrukturierungskosten beziehen sich hauptsächlich auf den Abbau von Stellen. Rund 1.500 Mitarbeiter im gesamten Konzern werden voraussichtlich in den Jahren 2026 und 2027 davon betroffen sein, hieß es weiter. Nordea beschäftigt insgesamt rund 29.000 Mitarbeiter.

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Im Heimathandel zeigt sich die Nordea-Aktie zeitweise marginale 0,03 Prozent fester bei 15,82 Euro.

DJG/DJN/rio/mgo

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Bildquellen: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com, oleschwander / Shutterstock.com

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Analysen zu Nordea Bank Abp Registered Shs

DatumRatingAnalyst
10.03.2026Nordea Bank Abp Registered UnderweightBarclays Capital
09.02.2026Nordea Bank Abp Registered UnderweightJP Morgan Chase & Co.
02.02.2026Nordea Bank Abp Registered BuyUBS AG
30.01.2026Nordea Bank Abp Registered NeutralGoldman Sachs Group Inc.
29.01.2026Nordea Bank Abp Registered BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
02.02.2026Nordea Bank Abp Registered BuyUBS AG
29.01.2026Nordea Bank Abp Registered BuyUBS AG
29.01.2026Nordea Bank Abp Registered BuyJefferies & Company Inc.
14.01.2026Nordea Bank Abp Registered BuyUBS AG
14.01.2026Nordea Bank Abp Registered BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
30.01.2026Nordea Bank Abp Registered NeutralGoldman Sachs Group Inc.
04.12.2025Nordea Bank Abp Registered NeutralGoldman Sachs Group Inc.
22.07.2025Nordea Bank Abp Registered Equal WeightBarclays Capital
15.07.2024Nordea Bank Abp Registered HoldJefferies & Company Inc.
01.07.2024Nordea Bank Abp Registered HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
10.03.2026Nordea Bank Abp Registered UnderweightBarclays Capital
09.02.2026Nordea Bank Abp Registered UnderweightJP Morgan Chase & Co.
13.01.2026Nordea Bank Abp Registered UnderweightBarclays Capital
25.11.2025Nordea Bank Abp Registered UnderweightBarclays Capital
22.10.2025Nordea Bank Abp Registered UnderweightJP Morgan Chase & Co.

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