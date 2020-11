Bankenverband: Deutsches Bankensystem ist und bleibt stabil

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Der Präsident des Bundesverbandes deutscher Banken, Hans-Walter Peters, hat sich überzeugt gezeigt, dass das deutsche Bankensystem trotz der Auswirkungen der Corona-Krise weiter stabil bleiben wird und die Banken drohende Kreditausfälle verkraften können. "Das Bankensystem in Deutschland ist heute stabil - und es wird auch morgen stabil sein", sagte Peters bei einer telefonischen Pressekonferenz. Beim Eigenkapital seien die Banken vor zehn Jahren noch Leicht- oder Mittelgewicht gewesen, seien heute aber "in der Schwergewichtsklasse".

Allen sei klar, dass es im nächsten Jahr einen Anstieg der notleidenden Kredite geben werde. "Wir sind darauf vorbereitet", betonte Peters aber. "Kreditausfälle werden die Institute nicht kalt erwischen." Die Erträge der Institute stünden in Zeiten zu erwartender Kreditausfälle und niedriger Zinsmargen allerdings "mehr denn je unter Druck". Der Bankenpräsident zeigte sich daher überzeugt, dass noch weitere Erleichterungen sinnvoll und notwendig seien. "Wir brauchen sie, um die Finanzierung der Wirtschaft weiter sicherzustellen, aber auch um die Banken zu stärken", so Peters.

Unter anderem forderte er eine dringend notwendige Nachjustierung bei der Bankenabgabe. Deren Höhe sollte nicht proportional mit den gedeckten Einlagen steigen, sondern sich an der Zielausstattung von 55 Milliarden Euro orientieren. Dadurch stünden den europäischen Banken zusätzliche Mittel in Höhe von etwa 15 Milliarden Euro zur Verfügung. "In der aktuellen wirtschaftlich schwierigen Lage wäre dies ein wichtiger Beitrag, um den Kreditvergabespielraum der Banken zu erweitern und das Bankensystem insgesamt zu stärken", betonte der Verbandschef.

"Wir müssen unsere fitten Unternehmen durch die Krise bringen", forderte Peters. Es gelte, jetzt die Strukturen für die Zeit nach der Corona-Krise zu stärken. Die beiden zentralen Themen seien dabei "Sustainable Finance" und Digitalisierung. Die Kunden fragten verstärkt nachhaltige Produkte nach - nicht nur im Anlage-, sondern auch im Kreditgeschäft. Die Eigenkapitalanforderungen bei nachhaltigen Krediten sollten pauschal gesenkt werden, forderte Peters. Nötig seien zudem eine Entscheidung zum digitalen Euro und ein Binnenmarkt für Daten.

