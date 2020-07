Bankenverband: Deutschland soll in EU-Vorsitz Neustart Europas erreichen

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Die privaten Banken haben die Bundesregierung aufgefordert, die seit diesem Monat laufende deutsche EU-Ratspräsidentschaft "für einen Neustart Europas" zu nutzen. Im Mittelpunkt stünden die Finanzierung der Wirtschaft sowie ambitionierte Ziele für Nachhaltigkeit und Digitalisierung . "Die Corona-Krise zeigt eindrücklich, dass wir mehr Europa brauchen denn je. Die deutsche EU-Ratspräsidentschaft hat die große Chance, einen Neustart für Europa zu erreichen", sagte der Hauptgeschäftsführer des Bundesverbandes deutscher Banken, Andreas Krautscheid.

"Ein zentraler Schwerpunkt in den kommenden Monaten muss die Finanzierung der Wirtschaft sein. Wir Banken wollen ein Teil der Lösung sein", erklärte der andere Hauptgeschäftsführer des Verbandes, Christian Ossig. Sowohl die deutsch-französische Initiative als auch der Vorschlag der Europäischen Kommission für einen EU-Wiederaufbaufonds seien "ehrgeizige und notwendige Projekte für die Zukunftsfähigkeit Europas", erklärte er mit Blick auf den am Freitag und Samstag geplanten EU-Sondergipfel, bei dem der Aufbaufonds und der mehrjährige EU-Finanzrahmen beraten werden.

Europas Stimme solle international gerade jetzt wieder vernehmbarer werden. Hier müsse die Ratspräsidentschaft ansetzen, forderte Krautscheid. "Wir sind davon überzeugt: Wenn man das richtig macht, dann kann ein Europa nach Corona erfolgreicher und besser sein als ein Europa vor Corona." Nachholbedarf sehen die privaten Banken nach seinen Worten beim Ziel eines Finanzbinnenmarktes, der noch lange nicht erreicht sei. Zudem setze sich der Verband dafür ein, "dass der Wiederaufbau mit ambitionierten Zielen in den Bereichen Nachhaltigkeit und Digitalisierung verknüpft wird".

Viele Initiativen auf EU-Ebene setzen aus Sicht der Banken an der richtigen Stelle an, um die gravierenden Auswirkungen der Corona-Krise abzufedern. So sei die flexible Anpassung der Eigenkapitalregeln ein starkes Signal an Europas Wirtschaft gewesen. Ossig betonte, die Verschiebung der Umsetzung der Baseler Standards sei richtig.

Auch bei der Kapitalmarktunion sei ein solches Signal wünschenswert. Man brauche einen starken Finanzbinnenmarkt heute mehr denn je, nicht zuletzt wegen des Brexit. Ossig forderte eine Vereinheitlichung der bankenaufsichtsrechtlichen Regeln, einen Abbau von Regularien und effizientere EU-Wertpapiermärkte. "Nur ein starker Verbriefungsmarkt kann die Brücke schlagen zwischen Kreditfinanzierung und dem Kapitalmarkt", betonte Ossig. "Diese Brücke werden wir brauchen, um die Krise zu bewältigen."

