Bankenverband kritisiert neues Stützungspaket der EZB

Berlin/Frankfurt (Reuters) - Die deutschen Privatbanken kritisieren das umfassende Hilfspaket der Europäischen Zentralbank (EZB).

"Die heutige geldpolitische Entscheidung der EZB überzeugt erneut nicht", sagte Bankenpräsident Hans-Walter Peters vom Lobbyverband BdB am Donnerstag. Die Währungshüter um Notenbank-Chefin Christine Lagarde beschlossen auf ihrer Zinssitzung ein ganzes Bündel an Maßnahmen, darunter weitere Anleihekäufe sowie günstigere Konditionen ihrer großen Geldspritzen für Banken. So soll das Anleihekaufprogramm PEPP um weitere 500 Milliarden Euro auf insgesamt 1,85 Billionen Euro aufgestockt werden.

"Mit den zusätzlichen Käufen wird die Überschussliquidität der Banken einen weiteren Sprung nach oben machen", sagte Peters. Über die Negativzinsen fließe dann immer mehr Geld von den Banken direkt an die EZB.

Der Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken (BVR) erklärte, die Entscheidung, die Anleihekäufe im Kampf gegen die Folgen der Pandemie auszuweiten und zu verlängern, sei nicht erforderlich gewesen: "Der Beschluss, die coronabedingten Wertpapierkäufe bis März 2022 zu verlängern, erscheint verfrüht. Im Zuge der abzusehenden Impfung eines Großteils der Bevölkerung im kommenden Jahr dürfte die Pandemie deutlich abflauen", sagte BVR-Vorstand Andreas Martin.

Das noch stärker ausgebaute Notfallprogramm PEPP soll aus Sicht des Deutschen Sparkassen- und Giroverbands (DSGV) direkt die von der Pandemie am stärksten betroffenen Länder unterstützen und auch deren fiskalischen Spielräume wahren: "Die damit weiter ausgebaute Verquickung der Politikfelder ist ordnungspolitisch hart an der Grenze, aber in der derzeitigen Ausnahmesituation hinzunehmen", so DSGV-Präsident Helmut Schleweis.

Die Geldpolitik alleine kann es aus Sicht des Bundesverbands Öffentlicher Banken Deutschlands (VÖB) jedoch nicht richten: "Ein erfolgreiches Tandem benötigt die Kraft von zwei Fahrern. Auch die EU-Mitgliedsstaaten müssen weiter in die Pedale treten", so Hauptgeschäftsführerin Iris Bethge-Krauß.