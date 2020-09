Bankenverband warnt bei Geldwäschebekämpfung vor Überforderung der Justiz

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Der Bankenverband (BdB) warnt bei der Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung vor einer Überforderung der Behörden. Es drohten immer mehr Verdachtsfälle gemeldet zu werden, ohne dass diese nachverfolgt werden könnten. Ohnehin seien die Meldungen von Verdachtsfällen schon deutlich gestiegen, ohne dass dies zu einem Anstieg von Verurteilungen geführt habe, so der BdB. Man solle es sich "gut überlegen, ob man die drastische Ausweitung" von Meldepflichten wirklich wolle, erklärte BdB-Hauptgeschäftsführer Andreas Krautscheid.

Die Kritik richtet sich an das Bundesfinanzministeriums mit seinem Aktionsplan zur Geldwäschebekämpfung und der Umsetzung der Sechsten Geldwäsche-Richtlinie. Neben Banken müssen auch Finanzvermittler, Immobilienmakler, Notare und Versicherern bei Behörden einen Geldwäscheverdacht anmelden.

"Ich habe ein mulmiges Gefühl bei dieser Gelegenheit, dass der politische Wille, den wir zu akzeptieren haben, nachher in der Wirklichkeit zu großen Mühen in der Justiz führt, weil diese Vielzahl von Meldungen, die zu erwarten sind, letztlich nicht abgearbeitet werden können", so Krautscheid.

Die Anzahl der Verdachtsanzeigen und -meldungen ist laut BdB bereits im vergangenen Jahr auf 114.914 gestiegen nach 77.252 im Jahr zuvor und 13.544 im Jahr 2011. Die Zahl der Verurteilungen schwankte trotz des Anstiegs an Verdachtsfällen zwischen 2011 und 2018 bei rund 1.000 Fällen jährlich.

Laut BdB wäre es zielführender, wenn man sich beim Geldwäscheverdacht auf organisierte Schwerstkriminalität konzentrierte, um eine Überforderung der Justiz zu vermeiden. Auch kritisierte der Bankenverband die Abschaffung der strafbefreienden Wirkung bei der Abgabe von Verdachtsmeldungen. Denn dadurch käme es zu erheblichen Schwierigkeiten bei der Gewinnung von qualifiziertem Personal in den Banken, das dem Geldwäscheverdacht nachgehen soll.

Union lobt weitere Maßnahmen im Kampf gegen Geldwäsche

Bundestagsabgeordnete von CDU und CSU lobten hingegen die Verschärfung der Meldepflichten im Immobilienbereich, die vom Finanzministerium in einer Verordnung erlassen wurde. "Wir sind auf unserem Weg, Deutschland für Geldwäsche und Terrorfinanzierung unattraktiver zu machen, ein gutes Stück weitergekommen. Wir müssen aber dranbleiben und insbesondere auf neue Methoden der Geldwäsche künftig schneller reagieren", erklärten die finanzpolitische Sprecherin der CDU/CSU-Bundestagsfraktion Antje Tillmann und der zuständige Berichterstatter Sepp Müller in einer gemeinsamen Stellungnahme. Der Immobiliensektor sei besonders anfällig, um inkriminierte Gelder in den legalen Wirtschaftskreislauf einzuschleusen.

Bankenverband für einheitliches europäisches Vorgehen

Der Bankenverband machte sich außerdem für eine europäische, möglichst einheitliche Regelung im Umgang mit der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung stark und unterstütze, dass dies nun auf europäischer Ebene angestrebt wird. Begrüßenswert am Aktionsplan der Europäischen Kommission sei die geplante Vereinheitlichung der Aufsicht in der Europäischen Union. Allerdings fehle eine Anbindung an die Ermittlungsbehörden Staatsanwaltschaft und Polizei.

In Deutschland habe der mutmaßliche Betrugsfall beim Bezahldienstleister Wirecard gezeigt, dass die Zusammenarbeit zwischen den Behörden nicht ausreichend sei und der Gesetzgeber handeln müsse. Der vom Finanzministerium vorstellte Aktionsplan zur Reform der Finanzaufsicht beurteilte der BdB positiv.

Verstärkte einheitliche Aufsicht auch über den Nichtfinanzsektor durch eine Bundesbehörde, etwa die Bafin, wäre einer effektiven bundesweiten Bekämpfung der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zuträglich. Auch könne eine Reform der Bilanzkontrolle sinnvoll sein, wobei es auf die Vorschläge im Detail ankomme.

Kontakt zur Autorin: andrea.thomas@wsj.com

DJG/aat/apo

(END) Dow Jones Newswires

September 07, 2020 07:43 ET (11:43 GMT)