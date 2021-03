Banker - Vantage-Towers-Aktien werden zu 24 Euro zugeteilt

München (Reuters) - Die Vodafone-Funkmasten-Tochter Vantage Towers wird bei ihrem Börsengang mit 12,1 Milliarden Euro bewertet.

Die Aktien würden voraussichtlich zu 24 Euro zugeteilt, erklärte eine der beteiligten Investmentbanken am Mittwoch kurz vor Ablauf der Zeichnungsfrist. Auf diesem Niveau sei die Emission vielfach überzeichnet. Der Ausgabepreis liegt in der unteren Häfte der Preisspanne, die von 22,50 bis 29 Euro reichte. Vantage Towers soll am Donnerstag das Debüt an der Frankfurter Börse feiern. Der britische Mobilfunkkonzern Vodafone will mit dem Teilverkauf bis zu 2,8 Milliarden Euro erlösen. Damit wäre Vantage Towers der bisher größte Börsengang in Europa in diesem Jahr.