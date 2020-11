Bankmanager Schellenberg neuer Warburg-Partner

HAMBURG (dpa-AFX) - Der Bankmanager Matthias Schellenberg wird neuer Partner der Hamburger Warburg Bank. Der 56-Jährige sei ab Dezember für die Bereiche Markets and Institutional Banking und Corporate Finance zuständig, teilte das Geldhaus am Montag mit. In der Führung der Privatbank tritt er an die Seite der Partner Joachim Olearius, Peter Rentrop-Schmid und Patrick Tessmann. "Mit Matthias Schellenberg haben wir einen erfahrenen und ausgewiesenen Fachmann für uns gewonnen", erklärte Olearius.

Bis Juni dieses Jahres war Schellenberg den Angaben zufolge Vorstandsvorsitzender der Privatbank Merck Finck. Zuvor war er unter anderem bei KPMG, Commerz Financial Products, Dresdner Kleinwort Benson, Pioneer Investments, ING (ING Group) Investment Management und der UBS Deutschland tätig./fi/DP/eas