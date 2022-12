jsc Frankfurt - Die Inflation in Europa und anderen Regionen schmälert zunehmend das Schutzniveau der Einlagensicherungssysteme. Derzeit stellt nur etwa die Hälfte der Systeme rund um den Globus die Deckungssumme je Bankkunde in regelmäßigen Abständen auf den Prüfstand, wie die International Association of Deposit Insurers (IADI) festhält. Das bei der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ) in Basel angesiedelte Gremium ruft dazu auf, die Deckungssummen häufiger als alle fünf Jahre zu überprüfen.

In Europa ist der Effekt der Inflation bereits deutlich ausgeprägt: Seit 2011 hat die Europäische Union das Sicherungsniveau von in der Regel 100 000 Euro je Kunde und Bank nicht mehr angepasst. Weil seither die Preise gestiegen sind, fiel die Grenze damit real betrachtet ab. In Preisen von Anfang 2011 gerechnet läge das Niveau heute bei lediglich rund 75 500 Euro. Vor allem in diesem Jahr fiel der Wert wegen der hohen Inflation ab. Bisher hat die EU-Kommission keine Gesetzesinitiative zur Erhöhung der Grenze gestartet, wie die IADI festhält. In Deutschland geht der Schutz allerdings häufig über die gesetzliche Schwelle von 100 000 Euro hinaus. So verfügen Sparkassen und Kreditgenossenschaften über eine Institutssicherung, und die privaten Banken decken hohe Summen pro Kunde ab.

Auch in den USA, wo die Grenze im Zuge der Finanzkrise von damals 100 000 Dollar auf 250 000 Dollar erhöht wurde, blieb die Grenze seither unverändert. Schwellenländer mit besonders hohen Inflationsraten passten das Niveau jedoch in der jüngeren Vergangenheit an, etwa die Türkei, die Philippinen oder Kenia. Einige Staaten wie Mexiko, Peru und Tadschikistan koppeln das Schutzniveau unmittelbar an die Inflation.

