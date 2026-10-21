Banque Saudi Fransi Bearer legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
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Banque Saudi Fransi Bearer präsentierte in der am 19.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.
Es stand ein EPS von 0,60 SAR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Banque Saudi Fransi Bearer noch ein Gewinn pro Aktie von 0,500 SAR in den Büchern gestanden.
Mit einem Umsatz von 4,66 Milliarden SAR, gegenüber 5,15 Milliarden SAR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 9,55 Prozent präsentiert.
Redaktion finanzen.net
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