Bansal Wire Industries: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
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Bansal Wire Industries hat am 22.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Das EPS lag bei 0,68 INR. Im letzten Jahr hatte Bansal Wire Industries einen Gewinn von 0,490 INR je Aktie eingefahren.
Auf der Umsatzseite standen 13,08 Milliarden INR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 10,55 Milliarden INR umgesetzt.
Redaktion finanzen.net
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