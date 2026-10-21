Bantam Capital stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Werte in diesem Artikel
Bantam Capital hat am 19.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von 0,01 CAD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,010 CAD je Aktie gewesen.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Bantam Capital
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Bantam Capital
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen