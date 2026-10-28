Baoding Tianwei Baobian Electric präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
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Baoding Tianwei Baobian Electric hat am 26.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,02 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,040 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.
Im abgelaufenen Quartal hat Baoding Tianwei Baobian Electric 1,80 Milliarden CNY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 19,46 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,51 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.net
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