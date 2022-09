AVEVA-Aktie höher, Schneider Electric-Aktie stabil: Schneider Electric legt Übernahmeangebot für AVEVA vor

Die Offerte von 3.100 Pence je Aktie in bar bewertet den auf Maschinenbau und industrielle Software spezialisierten britischen Konzern auf verwässerter Basis mit 9,48 Milliarden britischen Pfund. Der Unternehmenswert (Enterprise Value) wurde mit 10,154 Milliarden Pfund angegeben.

Wie die Schneider Electric SE mitteilte, haben sich beide Unternehmen über die Modalitäten des Barangebots geeinigt. Schneider Electric ist seit 2018 Mehrheitsaktionär von AVEVA und hält derzeit 59,14 Prozent der Anteile. AVEVA Group plc bestätigte separat die Einigung über das Übernahmeangebot mit dem französischen Energiemanagement- und Automatisierungskonzern.

Der Angebotspreis ist 41 Prozent höher als der AVEVA-Schlusskurs von 2,192 Pence je Aktie am 23. August, einen Tag bevor Schneider ankündigte, dass ein Übernahmeangebot für die ausstehenden AVEVA-Anteile erwogen wird.

An der Börse in London geht es für AVEVA-Papiere am Mittwoch zeitweise 2,26 Prozent aufwärts auf 31,17 Pfund, während Aktien von Schneider Electric an der Börse in Paris zeitweise um minimale 0,05 Prozent auf 116,00 Euro nachgeben.

PARIS (Dow Jones)

