Barclays Aktie News: FTSE 100 Aktie Barclays am Mittag mit positiven Vorzeichen

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von Barclays. Das Papier von Barclays legte zuletzt zu und stieg im London-Handel um 1,1 Prozent auf 3,64 GBP.

Um 11:49 Uhr sprang die Barclays-Aktie im London-Handel an und legte um 1,1 Prozent auf 3,64 GBP zu. Der Kurs der Barclays-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 3,65 GBP zu. Den Handelstag beging das Papier bei 3,64 GBP. Zuletzt wurden via London 4.501.140 Barclays-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 23.08.2025 bei 3,78 GBP. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Barclays-Aktie derzeit noch 3,82 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 12.09.2024 (2,14 GBP). Der derzeitige Kurs der Barclays-Aktie liegt somit 70,32 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Barclays-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,080 GBP, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,091 GBP aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 3,40 GBP.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Barclays am 29.07.2025. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,12 GBP beziffert, während im Vorjahresquartal 0,08 GBP je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz wurde auf 7,19 Mrd. GBP beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 6,32 Mrd. GBP umgesetzt worden waren.

Barclays dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 22.10.2025 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 28.10.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Barclays einen Gewinn von 0,419 GBP je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

