Barclays Aktie News: FTSE 100 Aktie Barclays schiebt sich am Vormittag vor

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Barclays. Die Barclays-Aktie stieg im London-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,1 Prozent auf 3,85 GBP.

Um 09:07 Uhr stieg die Barclays-Aktie. In der London-Sitzung kletterte das Papier um 1,1 Prozent auf 3,85 GBP. Die Barclays-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 3,85 GBP aus. Mit einem Wert von 3,85 GBP ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im London-Handel 612.615 Barclays-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 3,90 GBP erreichte der Titel am 24.09.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 1,38 Prozent. Der Anteilsschein verbuchte am 04.10.2024 Kursverluste bis auf 2,16 GBP und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 43,79 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,080 GBP an Barclays-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,091 GBP. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 3,40 GBP.

Barclays ließ sich am 29.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,12 GBP, nach 0,08 GBP im Vorjahresvergleich. Beim Umsatz wurden 7,19 Mrd. GBP gegenüber 6,32 Mrd. GBP im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Barclays wird am 22.10.2025 gerechnet. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von Barclays rechnen Experten am 28.10.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 0,420 GBP je Aktie in den Barclays-Büchern.

