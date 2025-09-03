Barclays Aktie News: FTSE 100 Aktie Barclays tendiert am Freitagmittag südwärts

Barclays im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Barclays. Die Aktie verlor zuletzt in der London-Sitzung 0,7 Prozent auf 3,68 GBP.

Das Papier von Barclays gab in der London-Sitzung ab. Um 11:48 Uhr ging es um 0,7 Prozent auf 3,68 GBP abwärts. Das bisherige Tagestief markierte Barclays-Aktie bei 3,67 GBP. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 3,73 GBP. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 4.248.060 Barclays-Aktien umgesetzt.

Am 23.08.2025 markierte das Papier bei 3,78 GBP den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 2,89 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Barclays-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 12.09.2024 (2,14 GBP). Abschläge von 41,81 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Barclays-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,080 GBP, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,091 GBP aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 3,40 GBP.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Barclays am 29.07.2025. Das EPS lag bei 0,12 GBP. Im letzten Jahr hatte Barclays einen Gewinn von 0,08 GBP je Aktie eingefahren. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 13,65 Prozent auf 7,19 Mrd. GBP aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 6,32 Mrd. GBP in den Büchern gestanden.

Barclays dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 22.10.2025 präsentieren. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von Barclays rechnen Experten am 28.10.2026.

Experten gehen davon aus, dass Barclays im Jahr 2025 0,419 GBP je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Barclays-Aktie

Lloyds-Aktie, Barclays-Aktie & Co.: Britische Banken steigen nach Urteil zu Autofinanzierungen

Santander-Aktie gibt nach: Banco Santander plant nach Rekordgewinn weiteren Aktienrückkauf

UBS-Aktie stärker: EU-Bußgeld gegen UBS im Devisenskandal deutlich gesenkt