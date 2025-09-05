Barclays Aktie News: FTSE 100 Aktie Barclays am Dienstagnachmittag stärker

Blick auf Aktienkurs

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von Barclays. Das Papier von Barclays legte zuletzt zu und stieg im London-Handel um 0,3 Prozent auf 3,68 GBP.

Die Barclays-Aktie notierte im London-Handel um 15:53 Uhr in Grün und gewann 0,3 Prozent auf 3,68 GBP. Das bisherige Tageshoch markierte die Barclays-Aktie bei 3,70 GBP. Die London-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 3,69 GBP. Bisher wurden heute 8.872.303 Barclays-Aktien gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (3,78 GBP) erklomm das Papier am 23.08.2025. Der derzeitige Kurs der Barclays-Aktie liegt somit 2,79 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 2,14 GBP ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Barclays-Aktie 71,89 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,101 GBP. Im Vorjahr erhielten Barclays-Aktionäre 0,080 GBP je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel der Barclays-Aktie wird bei 3,40 GBP angegeben.

Am 29.07.2025 hat Barclays die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 0,12 GBP beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,08 GBP je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 13,65 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 6,32 Mrd. GBP generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 7,19 Mrd. GBP ausgewiesen.

Am 22.10.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Barclays veröffentlicht werden. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 28.10.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 0,419 GBP belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

