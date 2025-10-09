Barclays Aktie News: FTSE 100 Aktie Barclays am Donnerstagnachmittag auf rotem Terrain

Blick auf Barclays-Kurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Barclays. Die Barclays-Aktie rutschte in der London-Sitzung um 1,5 Prozent auf 3,77 GBP ab.

Die Barclays-Aktie gab im London-Handel um 15:52 Uhr um 1,5 Prozent auf 3,77 GBP nach. Die höchsten Verluste verbuchte die Barclays-Aktie bis auf 3,77 GBP. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 3,78 GBP. Bisher wurden via London 12.766.089 Barclays-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 24.09.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 3,90 GBP und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 3,41 Prozent Plus fehlen der Barclays-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 08.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 2,24 GBP und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Barclays-Aktie liegt somit 68,51 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Barclays-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,080 GBP, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,091 GBP aus. Das durchschnittliche Kursziel der Barclays-Aktie wird bei 3,40 GBP angegeben.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Barclays am 29.07.2025. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,12 GBP präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,08 GBP je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Barclays in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13,65 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 7,19 Mrd. GBP im Vergleich zu 6,32 Mrd. GBP im Vorjahresquartal.

Barclays wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 22.10.2025 vorlegen. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können Barclays-Anleger Experten zufolge am 28.10.2026 werfen.

Den erwarteten Gewinn je Barclays-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 0,418 GBP fest.



