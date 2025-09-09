Barclays Aktie News: FTSE 100 Aktie Barclays gewinnt am Mittwochmittag

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Barclays gehört am Mittwochmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im London-Handel legte sie um 0,5 Prozent auf 3,75 GBP zu.

Die Barclays-Aktie konnte um 11:49 Uhr im London-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 3,75 GBP. Bei 3,76 GBP markierte die Barclays-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 3,74 GBP eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 7.119.261 Barclays-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 3,78 GBP. Dieser Kurs wurde am 23.08.2025 erreicht. 0,79 Prozent Plus fehlen der Barclays-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 12.09.2024 bei 2,14 GBP. Mit einem Abschlag von mindestens 43,00 Prozent könnte die Barclays-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,080 GBP ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,101 GBP. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 3,40 GBP an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Barclays am 29.07.2025 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,12 GBP. Im Vorjahresviertel waren 0,08 GBP je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 7,19 Mrd. GBP in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 6,32 Mrd. GBP umgesetzt.

Barclays wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 22.10.2025 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 28.10.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Barclays-Gewinn in Höhe von 0,419 GBP je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

