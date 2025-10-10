Barclays Aktie News: FTSE 100 Aktie Barclays am Mittag im Aufwind

Barclays im Fokus

Die Aktie von Barclays zählt am Freitagmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt stieg die Barclays-Aktie. In der London-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 3,76 GBP.

Im London-Handel gewannen die Barclays-Papiere um 11:49 Uhr 0,3 Prozent. In der Spitze gewann die Barclays-Aktie bis auf 3,76 GBP. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 3,73 GBP. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 4.765.952 Barclays-Aktien.

Bei einem Wert von 3,90 GBP erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (24.09.2025). Mit einem Zuwachs von mindestens 3,79 Prozent könnte die Barclays-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 08.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 2,24 GBP nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Barclays-Aktie damit 67,89 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,091 GBP, nach 0,080 GBP im Jahr 2024. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 3,40 GBP an.

Barclays ließ sich am 29.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,12 GBP beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Barclays 0,08 GBP je Aktie verdient. Im abgelaufenen Quartal hat Barclays 7,19 Mrd. GBP umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 13,65 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 6,32 Mrd. GBP erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Barclays am 22.10.2025 präsentieren. Experten kalkulieren am 28.10.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von Barclays.

Experten taxieren den Barclays-Gewinn für das Jahr 2025 auf 0,418 GBP je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Barclays-Aktie

Aktien auf Rekordniveau: Das sagen Experten zu Palantir und NVIDIA

Gerresheimer-Aktie stabilisiert sich: Das sagen Analysten zu den Ermittlungen der BaFin

Lloyds-Aktie, Barclays-Aktie & Co.: Britische Banken steigen nach Urteil zu Autofinanzierungen