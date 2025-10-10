DAX24.630 +0,1%Est505.633 +0,1%MSCI World4.333 -0,1%Top 10 Crypto16,81 +1,6%Nas23.025 -0,1%Bitcoin104.949 -0,3%Euro1,1579 +0,1%Öl64,91 -0,5%Gold3.992 +0,4%
DAX etwas fester -- Asiens Börsen mit Verlusten -- Tesla: US-Verkehrsaufsicht untersucht "Autopilot" -- Ottobock, DroneShield, Plug Power, Alibaba, SoftBank, VW, BP, Rheinmetall & Co. im Fokus
Barclays Aktie News: FTSE 100 Aktie Barclays am Vormittag auf rotem Terrain

10.10.25 09:27 Uhr
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Barclays. Die Barclays-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im London-Handel ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 3,74 GBP abwärts.

Das Papier von Barclays befand sich um 09:07 Uhr im Sinkflug und gab im London-Handel 0,1 Prozent auf 3,74 GBP ab. Zwischenzeitlich weitete die Barclays-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 3,73 GBP aus. Mit einem Wert von 3,73 GBP ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via London 716.938 Barclays-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 24.09.2025 bei 3,90 GBP. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Barclays-Aktie mit einem Kursplus von 4,25 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 2,24 GBP. Dieser Wert wurde am 08.04.2025 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 40,17 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Barclays-Aktie.

Experten gehen davon aus, dass Barclays-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,091 GBP rechnen können. Im Vorjahr schüttete Barclays 0,080 GBP aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 3,40 GBP.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Barclays am 29.07.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,12 GBP gegenüber 0,08 GBP im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 13,65 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 7,19 Mrd. GBP ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 6,32 Mrd. GBP in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Barclays am 22.10.2025 präsentieren. Am 28.10.2026 wird Barclays schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Experten taxieren den Barclays-Gewinn für das Jahr 2025 auf 0,418 GBP je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Barclays plc

DatumRatingAnalyst
07.04.2025Barclays OverweightJP Morgan Chase & Co.
27.12.2024Barclays OutperformRBC Capital Markets
22.08.2024Barclays BuyJefferies & Company Inc.
24.06.2024Barclays BuyJefferies & Company Inc.
25.04.2024Barclays BuyUBS AG
