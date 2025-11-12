DAX24.347 +1,1%Est505.789 +1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,28 +4,8%Nas23.468 -0,3%Bitcoin90.716 +2,1%Euro1,1574 -0,1%Öl64,70 -0,7%Gold4.128 ±0,0%
Barclays im Fokus

Barclays Aktie News: FTSE 100 Aktie Barclays am Mittag in Grün

12.11.25 12:04 Uhr
Barclays Aktie News: FTSE 100 Aktie Barclays am Mittag in Grün

Die Aktie von Barclays zählt am Mittwochmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Barclays legte zuletzt zu und stieg im London-Handel um 0,4 Prozent auf 4,25 GBP.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Barclays plc
4,82 EUR 0,12 EUR 2,45%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Im London-Handel gewannen die Barclays-Papiere um 11:48 Uhr 0,4 Prozent. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Barclays-Aktie bisher bei 4,25 GBP. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 4,21 GBP. Zuletzt wurden via London 3.415.428 Barclays-Aktien umgesetzt.

Bei 4,26 GBP erreichte der Titel am 11.11.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Barclays-Aktie somit 0,34 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 2,24 GBP am 08.04.2025. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 47,31 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem im Jahr 2024 0,080 GBP an Barclays-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,091 GBP aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 3,40 GBP je Barclays-Aktie an.

Am 22.10.2025 lud Barclays zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,10 GBP vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Barclays ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,11 GBP in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Barclays 7,17 Mrd. GBP umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 9,47 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 6,55 Mrd. GBP erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 10.02.2026 erwartet. Die Veröffentlichung der Barclays-Ergebnisse für Q4 2026 erwarten Experten am 18.02.2027.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 0,432 GBP je Barclays-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Barclays-Aktie

Delivery Hero-Aktien rutschen auf tiefsten Stand seit Sommer 2024

Nach Deal mit OpenAI: Analyst bullish für NVIDIA-Rivale AMD-Aktie

Barclays erhöht Renditeziel und kauft Aktien zurück - Kurs steigt

Nachrichten zu Barclays plc

DatumMeistgelesen
Analysen zu Barclays plc

DatumRatingAnalyst
07.04.2025Barclays OverweightJP Morgan Chase & Co.
27.12.2024Barclays OutperformRBC Capital Markets
22.08.2024Barclays BuyJefferies & Company Inc.
24.06.2024Barclays BuyJefferies & Company Inc.
25.04.2024Barclays BuyUBS AG
