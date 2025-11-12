Barclays Aktie News: FTSE 100 Aktie Barclays steigt am Mittwochnachmittag
Die Aktie von Barclays zählt am Mittwochnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Barclays nach oben. Im London-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,2 Prozent auf 4,28 GBP.
Die Aktionäre schickten das Papier von Barclays nach oben. Im London-Handel gewann die Aktie um 15:52 Uhr 1,2 Prozent auf 4,28 GBP. In der Spitze gewann die Barclays-Aktie bis auf 4,29 GBP. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 4,21 GBP. Im London-Handel wechselten bis jetzt 9.723.962 Barclays-Aktien den Besitzer.
Bei 4,29 GBP erreichte der Titel am 12.11.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Barclays-Aktie somit 0,13 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 2,24 GBP am 08.04.2025. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 47,72 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,080 GBP an Barclays-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,091 GBP. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 3,40 GBP aus.
Barclays gewährte am 22.10.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde mit 0,10 GBP ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,11 GBP, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Das vergangene Quartal hat Barclays mit einem Umsatz von insgesamt 7,17 Mrd. GBP abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,55 Mrd. GBP erwirtschaftet worden waren, um 9,47 Prozent gesteigert.
Voraussichtlich am 10.02.2026 dürfte Barclays Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren. Mit der Vorlage der Q4 2026-Bilanz von Barclays rechnen Experten am 18.02.2027.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 0,432 GBP je Aktie in den Barclays-Büchern.
Analysen zu Barclays plc
|Datum
|Rating
|Analyst
|07.04.2025
|Barclays Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.12.2024
|Barclays Outperform
|RBC Capital Markets
|22.08.2024
|Barclays Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.06.2024
|Barclays Buy
|Jefferies & Company Inc.
|25.04.2024
|Barclays Buy
|UBS AG
