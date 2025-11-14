Barclays Aktie News: FTSE 100 Aktie Barclays am Mittag mit KursVerlusten

So bewegt sich Barclays

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Barclays. Die Barclays-Aktie rutschte in der London-Sitzung um 2,9 Prozent auf 4,15 GBP ab.

Die Barclays-Aktie rutschte in der London-Sitzung um 11:49 Uhr um 2,9 Prozent auf 4,15 GBP ab. Das bisherige Tagestief markierte Barclays-Aktie bei 4,10 GBP. Bei 4,18 GBP startete der Titel in den London-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im London-Handel 9.891.037 Barclays-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 13.11.2025 auf bis zu 4,31 GBP und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Barclays-Aktie damit 3,66 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.04.2025 bei 2,24 GBP. Mit Abgaben von 46,07 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nach 0,080 GBP im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,091 GBP je Barclays-Aktie. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 3,40 GBP.

Am 22.10.2025 hat Barclays in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt. Barclays hat ein EPS von 0,10 GBP vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,11 GBP auf dem gleichen Niveau gelegen. Auf der Umsatzseite hat Barclays im vergangenen Quartal 7,17 Mrd. GBP verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 9,47 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Barclays 6,55 Mrd. GBP umsetzen können.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 10.02.2026 terminiert. Schätzungsweise am 18.02.2027 dürfte Barclays die Q4 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Barclays-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 0,432 GBP fest.

Redaktion finanzen.net

