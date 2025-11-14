Barclays Aktie News: FTSE 100 Aktie Anleger trennen sich am Freitagnachmittag vermehrt von Barclays
Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Barclays. Der Barclays-Aktie ging im London-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 2,8 Prozent auf 4,15 GBP.
Um 15:53 Uhr ging es für die Barclays-Aktie nach unten. Im London-Handel fiel das Papier um 2,8 Prozent auf 4,15 GBP. In der Spitze büßte die Barclays-Aktie bis auf 4,10 GBP ein. Zur Startglocke stand der Titel bei 4,18 GBP. Im heutigen Handel wurden bisher 16.301.058 Barclays-Aktien umgesetzt.
Bei einem Wert von 4,31 GBP erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (13.11.2025). Das 52-Wochen-Hoch könnte die Barclays-Aktie mit einem Kursplus von 3,70 Prozent wieder erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 2,24 GBP ab. Mit einem Abschlag von mindestens 46,12 Prozent könnte die Barclays-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Zuletzt erhielten Barclays-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,080 GBP. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,091 GBP aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 3,40 GBP je Barclays-Aktie an.
Am 22.10.2025 äußerte sich Barclays zu den Kennzahlen des am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 0,10 GBP. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,11 GBP ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 9,47 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 7,17 Mrd. GBP, während im Vorjahreszeitraum 6,55 Mrd. GBP ausgewiesen worden waren.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte Barclays am 10.02.2026 präsentieren. Experten erwarten die Q4 2026-Kennzahlen am 18.02.2027.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 0,432 GBP je Aktie belaufen.
