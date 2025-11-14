Barclays Aktie News: FTSE 100 Aktie Barclays verbilligt sich am Vormittag

Barclays im Fokus

Die Aktie von Barclays gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Barclays nach unten. In der London-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 3,3 Prozent auf 4,13 GBP.

Die Barclays-Aktie rutschte in der London-Sitzung um 09:07 Uhr um 3,3 Prozent auf 4,13 GBP ab. Zwischenzeitlich weitete die Barclays-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 4,13 GBP aus. Bei 4,18 GBP eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im London-Handel 1.866.784 Barclays-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 13.11.2025 bei 4,31 GBP. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Barclays-Aktie mit einem Kursplus von 4,21 Prozent wieder erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 08.04.2025 auf bis zu 2,24 GBP und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 45,86 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,091 GBP, nach 0,080 GBP im Jahr 2024. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Barclays-Aktie bei 3,40 GBP.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Barclays am 22.10.2025. Barclays hat ein EPS von 0,10 GBP vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,11 GBP auf dem gleichen Niveau gelegen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 7,17 Mrd. GBP vermeldet – das entspricht einem Plus von 9,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,55 Mrd. GBP in den Büchern standen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte Barclays am 10.02.2026 vorlegen. Am 18.02.2027 wird Barclays schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2026 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Barclays einen Gewinn von 0,432 GBP je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

