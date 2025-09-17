DAX23.628 -0,2%ESt505.459 ±0,0%Top 10 Crypto16,27 -1,7%Dow46.142 +0,3%Nas22.471 +0,9%Bitcoin99.086 -0,3%Euro1,1763 -0,2%Öl66,86 -1,0%Gold3.658 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Intel 855681 NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F Aumovio AUM0V1 Tesla A1CX3T SAP 716460 RENK RENK73 Continental 543900 Plug Power A1JA81 D-Wave Quantum A3DSV9 BYD A0M4W9 Siemens Energy ENER6Y thyssenkrupp 750000 Infineon 623100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fällt zurück -- FedEx steigert Umsatz und Gewinn -- Infineon mit Rückkaufprogramm -- D--Wave Quantum, Plug Power, AMD, Scout24, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, Ströer im Fokus
Top News
Aktien von Continental und Aumovio nach Abspaltung weiter beflügelt Aktien von Continental und Aumovio nach Abspaltung weiter beflügelt
Vortagesrally findet keine Fortsetzung: DAX am Verfallstag wankelmütig Vortagesrally findet keine Fortsetzung: DAX am Verfallstag wankelmütig
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Jetzt 3-fach-Bonus sichern bei finanzen.net zero und dauerhaft Gebühren sparen!
Barclays im Fokus

Barclays Aktie News: FTSE 100 Aktie Barclays gibt am Mittag nach

19.09.25 12:06 Uhr
Barclays Aktie News: FTSE 100 Aktie Barclays gibt am Mittag nach

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Barclays. Die Barclays-Aktie gab im London-Handel zuletzt um 1,2 Prozent auf 3,80 GBP nach.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Barclays plc
4,41 EUR 0,01 EUR 0,11%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von Barclays gab in der London-Sitzung ab. Um 11:49 Uhr ging es um 1,2 Prozent auf 3,80 GBP abwärts. Das bisherige Tagestief markierte Barclays-Aktie bei 3,78 GBP. Die London-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 3,89 GBP. Im London-Handel wechselten bis jetzt 15.565.854 Barclays-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 3,89 GBP. Dieser Kurs wurde am 19.09.2025 erreicht. Derzeit notiert die Barclays-Aktie damit 2,29 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 04.10.2024 bei 2,16 GBP. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 43,07 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Barclays-Aktie.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,080 GBP an Barclays-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,101 GBP. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 3,40 GBP.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Barclays am 29.07.2025. Das EPS belief sich auf 0,12 GBP gegenüber 0,08 GBP je Aktie im Vorjahresquartal. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 13,65 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 7,19 Mrd. GBP umgesetzt, gegenüber 6,32 Mrd. GBP im Vorjahreszeitraum.

Die Barclays-Bilanz für Q3 2025 wird am 22.10.2025 erwartet. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte Barclays möglicherweise am 28.10.2026 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Barclays einen Gewinn von 0,419 GBP je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Barclays-Aktie

Lloyds-Aktie, Barclays-Aktie & Co.: Britische Banken steigen nach Urteil zu Autofinanzierungen

Santander-Aktie gibt nach: Banco Santander plant nach Rekordgewinn weiteren Aktienrückkauf

UBS-Aktie stärker: EU-Bußgeld gegen UBS im Devisenskandal deutlich gesenkt

Ausgewählte Hebelprodukte auf Barclays

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Barclays

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: laviana / Shutterstock.com

Nachrichten zu Barclays plc

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Barclays plc

DatumRatingAnalyst
07.04.2025Barclays OverweightJP Morgan Chase & Co.
27.12.2024Barclays OutperformRBC Capital Markets
22.08.2024Barclays BuyJefferies & Company Inc.
24.06.2024Barclays BuyJefferies & Company Inc.
25.04.2024Barclays BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
07.04.2025Barclays OverweightJP Morgan Chase & Co.
27.12.2024Barclays OutperformRBC Capital Markets
22.08.2024Barclays BuyJefferies & Company Inc.
24.06.2024Barclays BuyJefferies & Company Inc.
25.04.2024Barclays BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
22.09.2023Barclays HoldDeutsche Bank AG
28.04.2023Barclays HoldDeutsche Bank AG
27.10.2022Barclays HoldDeutsche Bank AG
27.10.2022Barclays Sector PerformRBC Capital Markets
26.10.2022Barclays NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
20.03.2018Barclays SellCitigroup Corp.
23.02.2018Barclays SellGoldman Sachs Group Inc.
21.02.2018Barclays SellGoldman Sachs Group Inc.
16.02.2018Barclays SellGoldman Sachs Group Inc.
17.01.2018Barclays SellGoldman Sachs Group Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Barclays plc nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen