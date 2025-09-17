Barclays Aktie News: FTSE 100 Aktie Barclays gibt am Mittag nach
Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Barclays. Die Barclays-Aktie gab im London-Handel zuletzt um 1,2 Prozent auf 3,80 GBP nach.
Das Papier von Barclays gab in der London-Sitzung ab. Um 11:49 Uhr ging es um 1,2 Prozent auf 3,80 GBP abwärts. Das bisherige Tagestief markierte Barclays-Aktie bei 3,78 GBP. Die London-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 3,89 GBP. Im London-Handel wechselten bis jetzt 15.565.854 Barclays-Aktien den Besitzer.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 3,89 GBP. Dieser Kurs wurde am 19.09.2025 erreicht. Derzeit notiert die Barclays-Aktie damit 2,29 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 04.10.2024 bei 2,16 GBP. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 43,07 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Barclays-Aktie.
Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,080 GBP an Barclays-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,101 GBP. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 3,40 GBP.
Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Barclays am 29.07.2025. Das EPS belief sich auf 0,12 GBP gegenüber 0,08 GBP je Aktie im Vorjahresquartal. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 13,65 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 7,19 Mrd. GBP umgesetzt, gegenüber 6,32 Mrd. GBP im Vorjahreszeitraum.
Die Barclays-Bilanz für Q3 2025 wird am 22.10.2025 erwartet. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte Barclays möglicherweise am 28.10.2026 präsentieren.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Barclays einen Gewinn von 0,419 GBP je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.
