KI-Fantasie: DAX fester -- Berkshire Hathaway verkauft BYD-Anteile komplett -- Goldpreis, Rüstungsaktien, NVIDIA, Plug Power im Fokus
Milliardendeal mit OpenAI: Analysten erwarten weitere Rekorde für die NVIDIA-Aktie Milliardendeal mit OpenAI: Analysten erwarten weitere Rekorde für die NVIDIA-Aktie
CleanSpark erweitert Kreditlinie bei Coinbase - Aktie steigt CleanSpark erweitert Kreditlinie bei Coinbase - Aktie steigt
Barclays Aktie News: FTSE 100 Aktie Barclays am Mittag gefragt

23.09.25 12:05 Uhr
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Barclays. Zuletzt konnte die Aktie von Barclays zulegen und verteuerte sich in der London-Sitzung um 0,4 Prozent auf 3,85 GBP.

Um 11:49 Uhr ging es für das Barclays-Papier aufwärts. Im London-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 3,85 GBP. Bei 3,87 GBP erreichte die Barclays-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 3,86 GBP. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 2.879.182 Barclays-Aktien.

Am 20.09.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 3,89 GBP und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 1,01 Prozent könnte die Barclays-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 04.10.2024 (2,16 GBP). Das 52-Wochen-Tief könnte die Barclays-Aktie mit einem Verlust von 43,81 Prozent wieder erreichen.

Experten gehen davon aus, dass Barclays-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,101 GBP rechnen können. Im Vorjahr schüttete Barclays 0,080 GBP aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Barclays-Aktie bei 3,40 GBP.

Am 29.07.2025 legte Barclays die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,12 GBP ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,08 GBP je Aktie generiert. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 13,65 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 7,19 Mrd. GBP, während im Vorjahreszeitraum 6,32 Mrd. GBP ausgewiesen worden waren.

Voraussichtlich am 22.10.2025 dürfte Barclays Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte Barclays möglicherweise am 28.10.2026 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 0,420 GBP je Barclays-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Barclays-Aktie

Lloyds-Aktie, Barclays-Aktie & Co.: Britische Banken steigen nach Urteil zu Autofinanzierungen

Santander-Aktie gibt nach: Banco Santander plant nach Rekordgewinn weiteren Aktienrückkauf

UBS-Aktie stärker: EU-Bußgeld gegen UBS im Devisenskandal deutlich gesenkt

Analysen zu Barclays plc

DatumRatingAnalyst
07.04.2025Barclays OverweightJP Morgan Chase & Co.
27.12.2024Barclays OutperformRBC Capital Markets
22.08.2024Barclays BuyJefferies & Company Inc.
24.06.2024Barclays BuyJefferies & Company Inc.
25.04.2024Barclays BuyUBS AG
