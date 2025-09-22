Barclays Aktie News: FTSE 100 Aktie Barclays tendiert am Vormittag fester

Aktienkurs aktuell

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Barclays. Die Aktie legte zuletzt in der London-Sitzung 0,8 Prozent auf 3,87 GBP zu.

Um 09:07 Uhr wies die Barclays-Aktie Gewinne aus. In der London-Sitzung ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 3,87 GBP nach oben. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Barclays-Aktie bisher bei 3,87 GBP. Bei 3,86 GBP ging der Anteilsschein in den London-Handel. Zuletzt wurden via London 667.284 Barclays-Aktien umgesetzt.

Am 20.09.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 3,89 GBP und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 0,56 Prozent. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 04.10.2024 bei 2,16 GBP. Abschläge von 44,06 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,101 GBP. Im Vorjahr erhielten Barclays-Aktionäre 0,080 GBP je Wertpapier. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 3,40 GBP für die Barclays-Aktie.

Barclays gewährte am 29.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Barclays hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,12 GBP je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,08 GBP je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite hat Barclays im vergangenen Quartal 7,19 Mrd. GBP verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 13,65 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Barclays 6,32 Mrd. GBP umsetzen können.

Am 22.10.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Barclays veröffentlicht werden. Am 28.10.2026 wird Barclays schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 0,420 GBP je Aktie in den Barclays-Büchern.

