Barclays Aktie News: FTSE 100 Aktie Barclays verzeichnet am Nachmittag Verluste

Kursentwicklung

Die Aktie von Barclays gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die Barclays-Aktie nach unten. Im London-Handel fiel das Papier um 1,4 Prozent auf 3,71 GBP.

Die Barclays-Aktie notierte im London-Handel um 15:53 Uhr mit Abschlägen von 1,4 Prozent bei 3,71 GBP. Die höchsten Verluste verbuchte die Barclays-Aktie bis auf 3,69 GBP. Den Handelstag beging das Papier bei 3,74 GBP. Die Anzahl der bisher gehandelten Barclays-Aktien beläuft sich auf 9.895.231 Stück.

Am 23.08.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 3,78 GBP und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Barclays-Aktie derzeit noch 1,91 Prozent Luft nach oben. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 12.09.2024 bei 2,14 GBP. Abschläge von 42,36 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem Barclays seine Aktionäre 2024 mit 0,080 GBP beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,091 GBP je Aktie ausschütten. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Barclays-Aktie bei 3,40 GBP.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Barclays am 29.07.2025. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,12 GBP, nach 0,08 GBP im Vorjahresvergleich. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 13,65 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 7,19 Mrd. GBP umgesetzt, gegenüber 6,32 Mrd. GBP im Vorjahreszeitraum.

Am 22.10.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von Barclays rechnen Experten am 28.10.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Barclays-Aktie in Höhe von 0,419 GBP im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Barclays-Aktie

Lloyds-Aktie, Barclays-Aktie & Co.: Britische Banken steigen nach Urteil zu Autofinanzierungen

Santander-Aktie gibt nach: Banco Santander plant nach Rekordgewinn weiteren Aktienrückkauf

UBS-Aktie stärker: EU-Bußgeld gegen UBS im Devisenskandal deutlich gesenkt