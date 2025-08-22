Barclays Aktie News: FTSE 100 Aktie Barclays tendiert am Vormittag tiefer

Kursverlauf

Die Aktie von Barclays gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die Barclays-Aktie. Im London-Handel rutschte das Papier um 1,7 Prozent auf 3,70 GBP ab.

Um 09:07 Uhr ging es für die Barclays-Aktie nach unten. Im London-Handel fiel das Papier um 1,7 Prozent auf 3,70 GBP. Das bisherige Tagestief markierte Barclays-Aktie bei 3,70 GBP. Bei 3,74 GBP eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das London-Volumen auf 1.336.101 Barclays-Aktien.

Am 23.08.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 3,78 GBP und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Barclays-Aktie derzeit noch 2,22 Prozent Luft nach oben. Am 12.09.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 2,14 GBP ab. Der derzeitige Kurs der Barclays-Aktie liegt somit 72,98 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten Barclays-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,080 GBP. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,091 GBP aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 3,40 GBP je Barclays-Aktie an.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Barclays am 29.07.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,12 GBP. Im Vorjahresviertel hatte Barclays 0,08 GBP je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 13,65 Prozent auf 7,19 Mrd. GBP. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 6,32 Mrd. GBP erwirtschaftet worden.

Barclays dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 22.10.2025 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 28.10.2026.

In der Barclays-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 0,419 GBP je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

