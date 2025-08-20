Barclays Aktie News: FTSE 100 Aktie Barclays am Mittwochmittag mit Verlusten

Barclays im Fokus

Die Aktie von Barclays gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Barclays-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im London-Handel ging es um 1,3 Prozent auf 3,69 GBP abwärts.

Die Barclays-Aktie gab im London-Handel um 11:48 Uhr um 1,3 Prozent auf 3,69 GBP nach. In der Spitze büßte die Barclays-Aktie bis auf 3,68 GBP ein. Bei 3,76 GBP ging der Anteilsschein in den London-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 4.309.217 Barclays-Aktien.

Am 23.08.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 3,78 GBP und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 2,53 Prozent Plus fehlen der Barclays-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 12.09.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 2,14 GBP und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 42,01 Prozent könnte die Barclays-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem im Jahr 2024 0,080 GBP an Barclays-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,091 GBP aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 3,40 GBP.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Barclays am 29.07.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,12 GBP gegenüber 0,08 GBP im Vorjahresquartal. Barclays hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 7,19 Mrd. GBP abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 13,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 6,32 Mrd. GBP erwirtschaftet worden waren.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Barclays am 22.10.2025 präsentieren. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von Barclays rechnen Experten am 28.10.2026.

In der Barclays-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 0,419 GBP je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Barclays-Aktie

Lloyds-Aktie, Barclays-Aktie & Co.: Britische Banken steigen nach Urteil zu Autofinanzierungen

Santander-Aktie gibt nach: Banco Santander plant nach Rekordgewinn weiteren Aktienrückkauf

UBS-Aktie stärker: EU-Bußgeld gegen UBS im Devisenskandal deutlich gesenkt