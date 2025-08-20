DAX24.129 -0,1%ESt505.394 +0,2%Top 10 Crypto15,97 +2,1%Dow45.418 +0,3%Nas21.544 +0,4%Bitcoin96.012 -0,1%Euro1,1584 -0,5%Öl67,08 -0,3%Gold3.375 -0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Commerzbank CBK100 Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73 Deutsche Bank 514000 Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 BYD A0M4W9 Tesla A1CX3T Palantir A2QA4J Bayer BAY001 BASF BASF11 Volkswagen (VW) vz. 766403 PUMA 696960
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Warten auf NVIDIA-Bilanz: DAX in Rot -- MongoDB-Aktie springt nach überzeugenden Zahlen in die Höhe -- Tilray, Novo Nordisk, VW, Porsche, Netflix, HHLA, DroneShield im Fokus
Top News
STO-Aktie freundlich: STO bestätigt Prognose - und kämpft weiter mit Herausforderungen STO-Aktie freundlich: STO bestätigt Prognose - und kämpft weiter mit Herausforderungen
Nach Zweiwochentief: DAX zeigt sich zur Wochenmitte weiter unentschlossen Nach Zweiwochentief: DAX zeigt sich zur Wochenmitte weiter unentschlossen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Barclays im Fokus

Barclays Aktie News: FTSE 100 Aktie Barclays am Mittwochmittag mit Verlusten

27.08.25 12:06 Uhr
Barclays Aktie News: FTSE 100 Aktie Barclays am Mittwochmittag mit Verlusten

Die Aktie von Barclays gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Barclays-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im London-Handel ging es um 1,3 Prozent auf 3,69 GBP abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Barclays plc
4,31 EUR -0,02 EUR -0,35%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Barclays-Aktie gab im London-Handel um 11:48 Uhr um 1,3 Prozent auf 3,69 GBP nach. In der Spitze büßte die Barclays-Aktie bis auf 3,68 GBP ein. Bei 3,76 GBP ging der Anteilsschein in den London-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 4.309.217 Barclays-Aktien.

Am 23.08.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 3,78 GBP und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 2,53 Prozent Plus fehlen der Barclays-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 12.09.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 2,14 GBP und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 42,01 Prozent könnte die Barclays-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem im Jahr 2024 0,080 GBP an Barclays-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,091 GBP aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 3,40 GBP.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Barclays am 29.07.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,12 GBP gegenüber 0,08 GBP im Vorjahresquartal. Barclays hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 7,19 Mrd. GBP abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 13,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 6,32 Mrd. GBP erwirtschaftet worden waren.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Barclays am 22.10.2025 präsentieren. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von Barclays rechnen Experten am 28.10.2026.

In der Barclays-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 0,419 GBP je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Barclays-Aktie

Lloyds-Aktie, Barclays-Aktie & Co.: Britische Banken steigen nach Urteil zu Autofinanzierungen

Santander-Aktie gibt nach: Banco Santander plant nach Rekordgewinn weiteren Aktienrückkauf

UBS-Aktie stärker: EU-Bußgeld gegen UBS im Devisenskandal deutlich gesenkt

Ausgewählte Hebelprodukte auf Barclays

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Barclays

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: gopixa / Shutterstock.com

Nachrichten zu Barclays plc

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Barclays plc

DatumRatingAnalyst
07.04.2025Barclays OverweightJP Morgan Chase & Co.
27.12.2024Barclays OutperformRBC Capital Markets
22.08.2024Barclays BuyJefferies & Company Inc.
24.06.2024Barclays BuyJefferies & Company Inc.
25.04.2024Barclays BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
07.04.2025Barclays OverweightJP Morgan Chase & Co.
27.12.2024Barclays OutperformRBC Capital Markets
22.08.2024Barclays BuyJefferies & Company Inc.
24.06.2024Barclays BuyJefferies & Company Inc.
25.04.2024Barclays BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
22.09.2023Barclays HoldDeutsche Bank AG
28.04.2023Barclays HoldDeutsche Bank AG
27.10.2022Barclays HoldDeutsche Bank AG
27.10.2022Barclays Sector PerformRBC Capital Markets
26.10.2022Barclays NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
20.03.2018Barclays SellCitigroup Corp.
23.02.2018Barclays SellGoldman Sachs Group Inc.
21.02.2018Barclays SellGoldman Sachs Group Inc.
16.02.2018Barclays SellGoldman Sachs Group Inc.
17.01.2018Barclays SellGoldman Sachs Group Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Barclays plc nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen