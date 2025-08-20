Barclays Aktie News: FTSE 100 Aktie Barclays am Nachmittag mit roter Tendenz

So entwickelt sich Barclays

Die Aktie von Barclays gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Barclays-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im London-Handel ging es um 1,1 Prozent auf 3,70 GBP abwärts.

Die Barclays-Aktie gab im London-Handel um 15:52 Uhr um 1,1 Prozent auf 3,70 GBP nach. Bei 3,67 GBP markierte die Barclays-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Die London-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 3,76 GBP. Im London-Handel wechselten bis jetzt 8.860.357 Barclays-Aktien den Besitzer.

Bei 3,78 GBP erreichte der Titel am 23.08.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 2,28 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Barclays-Aktie. Bei 2,14 GBP fiel das Papier am 12.09.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Barclays-Aktie 72,87 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,080 GBP ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,091 GBP. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 3,40 GBP aus.

Am 29.07.2025 lud Barclays zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Das EPS belief sich auf 0,12 GBP gegenüber 0,08 GBP je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite standen 7,19 Mrd. GBP in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 6,32 Mrd. GBP umgesetzt.

Voraussichtlich am 22.10.2025 dürfte Barclays Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 28.10.2026.

Experten gehen davon aus, dass Barclays im Jahr 2025 0,419 GBP je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Barclays-Aktie

Lloyds-Aktie, Barclays-Aktie & Co.: Britische Banken steigen nach Urteil zu Autofinanzierungen

Santander-Aktie gibt nach: Banco Santander plant nach Rekordgewinn weiteren Aktienrückkauf

UBS-Aktie stärker: EU-Bußgeld gegen UBS im Devisenskandal deutlich gesenkt