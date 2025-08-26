DAX24.154 ±0,0%ESt505.389 +0,1%Top 10 Crypto15,87 +1,5%Dow45.418 +0,3%Nas21.544 +0,4%Bitcoin95.554 -0,6%Euro1,1598 -0,4%Öl67,03 -0,3%Gold3.379 -0,4%
Barclays Aktie News: FTSE 100 Aktie Barclays macht am Mittwochvormittag Boden gut

27.08.25 09:25 Uhr
Barclays Aktie News: FTSE 100 Aktie Barclays macht am Mittwochvormittag Boden gut

Die Aktie von Barclays gehört am Mittwochvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Barclays-Aktie stand in der London-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Plus bei 3,75 GBP.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Barclays plc
4,35 EUR 0,03 EUR 0,69%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Barclays-Aktie stand in der London-Sitzung um 09:07 Uhr 0,3 Prozent im Plus bei 3,75 GBP. In der Spitze gewann die Barclays-Aktie bis auf 3,76 GBP. Bei 3,76 GBP startete der Titel in den London-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im London-Handel 768.102 Barclays-Aktien.

Bei einem Wert von 3,78 GBP erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (23.08.2025). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 0,91 Prozent. Am 12.09.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 2,14 GBP nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Barclays-Aktie derzeit noch 42,93 Prozent Luft nach unten.

Zuletzt erhielten Barclays-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,080 GBP. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,091 GBP aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 3,40 GBP an.

Barclays ließ sich am 29.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 0,12 GBP je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Barclays noch ein Gewinn pro Aktie von 0,08 GBP in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Barclays in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13,65 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 7,19 Mrd. GBP im Vergleich zu 6,32 Mrd. GBP im Vorjahresquartal.

Barclays dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 22.10.2025 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 28.10.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 0,419 GBP je Barclays-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Barclays-Aktie

Lloyds-Aktie, Barclays-Aktie & Co.: Britische Banken steigen nach Urteil zu Autofinanzierungen

Santander-Aktie gibt nach: Banco Santander plant nach Rekordgewinn weiteren Aktienrückkauf

UBS-Aktie stärker: EU-Bußgeld gegen UBS im Devisenskandal deutlich gesenkt

Analysen zu Barclays plc

DatumRatingAnalyst
07.04.2025Barclays OverweightJP Morgan Chase & Co.
27.12.2024Barclays OutperformRBC Capital Markets
22.08.2024Barclays BuyJefferies & Company Inc.
24.06.2024Barclays BuyJefferies & Company Inc.
25.04.2024Barclays BuyUBS AG
