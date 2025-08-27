Barclays Aktie News: FTSE 100 Aktie Investoren trennen sich am Nachmittag vermehrt von Barclays

Aktienentwicklung

Die Aktie von Barclays gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Barclays-Aktie notierte zuletzt im London-Handel in Rot und verlor 0,8 Prozent auf 3,69 GBP.

Die Barclays-Aktie gab im London-Handel um 15:52 Uhr um 0,8 Prozent auf 3,69 GBP nach. Das bisherige Tagestief markierte Barclays-Aktie bei 3,66 GBP. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 3,73 GBP. Über London wurden im bisherigen Handelsverlauf 8.818.745 Barclays-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 23.08.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 3,78 GBP an. Der derzeitige Kurs der Barclays-Aktie liegt somit 2,56 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 12.09.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 2,14 GBP nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 41,96 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem im Jahr 2024 0,080 GBP an Barclays-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,091 GBP aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 3,40 GBP.

Am 29.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS lag bei 0,12 GBP. Im letzten Jahr hatte Barclays einen Gewinn von 0,08 GBP je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite standen 7,19 Mrd. GBP in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 6,32 Mrd. GBP umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 22.10.2025 erfolgen. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können Barclays-Anleger Experten zufolge am 28.10.2026 werfen.

Von Analysten wird erwartet, dass Barclays im Jahr 2025 0,419 GBP Gewinn je Aktie ausweisen wird.

