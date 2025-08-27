Barclays Aktie News: FTSE 100 Aktie Barclays am Vormittag freundlich

Aktienkurs im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Barclays. Das Papier von Barclays konnte zuletzt klettern und stieg im London-Handel um 0,3 Prozent auf 3,73 GBP.

Das Papier von Barclays konnte um 09:06 Uhr klettern und stieg im London-Handel um 0,3 Prozent auf 3,73 GBP. Die Barclays-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 3,73 GBP aus. Bei 3,73 GBP eröffnete der Anteilsschein. Im London-Handel wechselten bis jetzt 368.562 Barclays-Aktien den Besitzer.

Am 23.08.2025 erreichte der Anteilsschein mit 3,78 GBP ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 1,53 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 2,14 GBP ab. Der derzeitige Kurs der Barclays-Aktie liegt somit 74,15 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für Barclays-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,080 GBP, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,091 GBP belaufen. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 3,40 GBP an.

Barclays gewährte am 29.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,12 GBP, nach 0,08 GBP im Vorjahresvergleich. Das vergangene Quartal hat Barclays mit einem Umsatz von insgesamt 7,19 Mrd. GBP abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,32 Mrd. GBP erwirtschaftet worden waren, um 13,65 Prozent gesteigert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Barclays am 22.10.2025 präsentieren. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können Barclays-Anleger Experten zufolge am 28.10.2026 werfen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 0,419 GBP je Aktie belaufen.

