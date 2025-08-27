DAX23.933 -0,4%ESt505.367 -0,6%Top 10 Crypto15,53 -2,3%Dow45.637 +0,2%Nas21.705 +0,5%Bitcoin94.193 -2,2%Euro1,1668 -0,1%Öl68,19 -0,1%Gold3.405 -0,4%
Barclays Aktie News: FTSE 100 Aktie Barclays am Mittag leichter

29.08.25 12:05 Uhr
Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Barclays. Das Papier von Barclays befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im London-Handel 3,7 Prozent auf 3,55 GBP ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Barclays plc
4,14 EUR -0,14 EUR -3,16%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Barclays-Aktie musste um 11:49 Uhr im London-Handel abgeben und fiel um 3,7 Prozent auf 3,55 GBP. Die höchsten Verluste verbuchte die Barclays-Aktie bis auf 3,54 GBP. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 3,65 GBP. Bisher wurden via London 11.887.539 Barclays-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 23.08.2025 bei 3,78 GBP. Mit einem Zuwachs von 6,58 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 2,14 GBP fiel das Papier am 12.09.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Barclays-Aktie ist somit 39,72 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Barclays-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,080 GBP, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,091 GBP aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 3,40 GBP.

Am 29.07.2025 äußerte sich Barclays zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,12 GBP. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,08 GBP je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite hat Barclays im vergangenen Quartal 7,19 Mrd. GBP verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 13,65 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Barclays 6,32 Mrd. GBP umsetzen können.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Barclays am 22.10.2025 vorlegen. Barclays dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 28.10.2026 präsentieren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Barclays ein EPS in Höhe von 0,419 GBP in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Barclays plc

DatumRatingAnalyst
07.04.2025Barclays OverweightJP Morgan Chase & Co.
27.12.2024Barclays OutperformRBC Capital Markets
22.08.2024Barclays BuyJefferies & Company Inc.
24.06.2024Barclays BuyJefferies & Company Inc.
25.04.2024Barclays BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
07.04.2025Barclays OverweightJP Morgan Chase & Co.
27.12.2024Barclays OutperformRBC Capital Markets
22.08.2024Barclays BuyJefferies & Company Inc.
24.06.2024Barclays BuyJefferies & Company Inc.
25.04.2024Barclays BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
22.09.2023Barclays HoldDeutsche Bank AG
28.04.2023Barclays HoldDeutsche Bank AG
27.10.2022Barclays HoldDeutsche Bank AG
27.10.2022Barclays Sector PerformRBC Capital Markets
26.10.2022Barclays NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
20.03.2018Barclays SellCitigroup Corp.
23.02.2018Barclays SellGoldman Sachs Group Inc.
21.02.2018Barclays SellGoldman Sachs Group Inc.
16.02.2018Barclays SellGoldman Sachs Group Inc.
17.01.2018Barclays SellGoldman Sachs Group Inc.

