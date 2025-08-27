Barclays Aktie News: FTSE 100 Aktie Barclays am Mittag leichter

Aktienentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Barclays. Das Papier von Barclays befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im London-Handel 3,7 Prozent auf 3,55 GBP ab.

Die Barclays-Aktie musste um 11:49 Uhr im London-Handel abgeben und fiel um 3,7 Prozent auf 3,55 GBP. Die höchsten Verluste verbuchte die Barclays-Aktie bis auf 3,54 GBP. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 3,65 GBP. Bisher wurden via London 11.887.539 Barclays-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 23.08.2025 bei 3,78 GBP. Mit einem Zuwachs von 6,58 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 2,14 GBP fiel das Papier am 12.09.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Barclays-Aktie ist somit 39,72 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Barclays-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,080 GBP, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,091 GBP aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 3,40 GBP.

Am 29.07.2025 äußerte sich Barclays zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,12 GBP. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,08 GBP je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite hat Barclays im vergangenen Quartal 7,19 Mrd. GBP verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 13,65 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Barclays 6,32 Mrd. GBP umsetzen können.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Barclays am 22.10.2025 vorlegen. Barclays dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 28.10.2026 präsentieren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Barclays ein EPS in Höhe von 0,419 GBP in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Barclays-Aktie

Lloyds-Aktie, Barclays-Aktie & Co.: Britische Banken steigen nach Urteil zu Autofinanzierungen

Santander-Aktie gibt nach: Banco Santander plant nach Rekordgewinn weiteren Aktienrückkauf

UBS-Aktie stärker: EU-Bußgeld gegen UBS im Devisenskandal deutlich gesenkt